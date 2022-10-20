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إيقاف علاج مريض بسبب نفاذ التغطية

الحد الأقصى لبوليصة التأمين يثير تفاعل المواطنين

2022-10-20 الساعة 6:15
الحد الأقصى لبوليصة التأمين يثير تفاعل المواطنين
المواطن - الرياض

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تفاعل مواطنون مع سؤال طرحه استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، حول أحقية شركة التأمين الطبي في إيقاف علاج مريض بسبب استهلاك مبلغ تغطية بوليصة التأمين وكان كبيرًا في السن ويعاني من أمراض متعددة.

استنفاد الحد

قال مغردون: نعم، للأسف حسب وثيقة الضمان الصحي يتم التوقف عن تقديم المنافع ويعتبر التأمين منتهيًا عند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة المنصوص عليه في الوثيقة.

ورأى آخرون أنه لا يحق للشركة إيقاف العلاج بسبب استهلاك المبالغ، أين الحاجة الإنسانية من هذه الشركة؟

قوانين منظمة

دعا فريق ثالث إلى ضرورة وجود قوانين واضحة تنظم عمل شركات التأمين في المجال الطبي وتبين ما هو متوقع منهم.

وأدلى مواطنون آخرون برأيهم قائلين: الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين هي حدود ومنافع الوثيقة والمقابل المالي لها.

فيما دعا البعض إلى رفع طلب إلى وزارة الصحة مع تقرير بالحالة وسوف تتكفل الوزارة، ببقية التكاليف.

حدود التغطية

أجاب مواطن على استفسار النمر قائلًا: نعم حدود التغطية سابقًا ٥٠٠ ألف ريال سنويًّا، أما الوثائق التي صدرت من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٢م فحدودها أصبحت مليون ريال، أما غسيل الكلى فحدوده ١٠٠ ألف ريال.

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