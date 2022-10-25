الحزم يتجاوز الأخدود ويتقدم للمركز الـ3

انتهت مباراة الحزم ضد الأخدود ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد في الوقت القاتل.

فوز الحزم

وبدأت مباراة الحزم ضد الأخدود التي أُقيمت في ملعب الأول بالرس بشكل سريع، وسط سيطرة من أصحاب الأرض، إلا أن تألق الدفاع حرم اللاعبين من هز الشباك، ليسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، إلا أن التعادل ظل سائدًا حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل أولا جون هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 94.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نغمة الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بالتساوي مع الأخدود الوصيف، الذي فشل في استغلال غياب الفيصلي والانفراد بالصدارة.

غياب الفيصلي

ويغيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي متصدر الترتيب، عن الجولة التاسعة من دوري يلو، بعد تأجيل مباراته ضد النادي الأهلي، بسبب انضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).