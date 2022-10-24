الحصيني: أجوار حارة نهاراً باردة فجراً

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواء معتدلة نهاراً على الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرًا.

أجواء حارة نهاراً

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أما باقي مناطق المملكة فتكون أجواؤها حارة نسبياً نهاراً ومن معتدلة لتميل إلى البرودة فجراً.

وتابع الحصيني “أنه من المتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي الشمالي، كما من المتوقع هطول أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجبلية”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.