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الأجواء معتدلة على معظم المناطق

الحصيني: الحيات والعقارب لا تزال تسعى ليلًا

2022-10-27 الساعة 3:47
الحصيني: الحيات والعقارب لا تزال تسعى ليلًا
المواطن - الرياض

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توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة.

الأجواء المعتدلة

وقال الحصيني : حسب المراصد الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية هذا الاسبوع -ان شاء الله – من الخميس 2 الى السبت 4 ربيع الثاني وسم 1444هـ أجواء حارة نسبياً على معظم مناطق والخليج نهاراً عدا الشمالية والمرتفعات الجبلية معتدلة نهارا ومن معتدلة ليلاً إلى باردة فجر على معظم المناطق.

الحيات والعقارب

وتابع : أكشتوا وأحتاطوا الأماكن المفتوحة من منتصف الليل في الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب الشرقية بالملابس الشتوية الخفيفة. وحصنوا أنفسكم وأهليكم بالأوراد الشرعية.. لا زالت الحيات والعقارب تسعى خاصة ليلاً.. متوقع أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وشمال الوسطى.

توقعات الأرصاد

زوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف،الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

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