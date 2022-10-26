الحصيني يكشف توقعات طقس اليوم

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كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، والتي تشهد أجواء معتدلة على الشمالية والمرتفعات.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع أجواء معتدلة نهاراً على الشمالية والمرتفعات حار نسبياً على باقي المملكة، ومن معتدل إلى بارد فجرًا”.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى، وهطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل، مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمرتفعات.