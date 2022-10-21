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بعد إدانتهم بقتل شخص والتمثيل بجثته

الحكم بـ إعدام 9 أفراد من أسرة واحدة

2022-10-21 الساعة 2:35
الحكم بـ إعدام 9 أفراد من أسرة واحدة
المواطن-متابعة

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قررت جنايات المنيا في مصر، إحالة أوراق 9 متهمين بينهم سيدتان إلى فضيلة المفتي للنظر في حكم إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شخص والتمثيل بجثته، على خلفية مشاجرة وقعت بين الجانبين لخلافات المصاهرة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب وإصابة آخر بمركز مطاي، وبعد انتقال ضباط البحث الجنائي بالمركز لفحص البلاغ، تبين مقتل مصطفى. ح وشهرته كريم، وإصابة نجل خاله أحمد. ج. ن.

سبب الواقعة 

بدورها كشفت التحريات، أن الحادث وقع بسبب مشاجرة بين العائلتين، حيث حملت إحدى العائلتين أسلحة بيضاء وشوم وتمكنوا من قتل أحد أفراد العائلة الثانية ويدعي مصطفى. ح، وأصابوا أحمد. ج، وقاموا بالتمثيل بجثة المجني عليه، ومروا فوق جثته بالسيارة.

وقبضت أجهزة الأمن على المتهمين الـ9 وهم: رجل وزوجته وأبناؤهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وأبناؤهما الاثنان، وجرى حبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامهم شنقًا.

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  • يوسف

    هو ده الكلام الصحيح علشان يكونوا عبرة لغيرهم

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