Icon

ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم Icon ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ Icon ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدعم جهود المبعوث الأممي

الحكومة اليمنية ستتعامل بإيجابية مع تمديد الهدنة

2022-10-01 الساعة 7:27
الحكومة اليمنية ستتعامل بإيجابية مع تمديد الهدنة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، على تلقيها اليوم 1 أكتوبر 2022 مقترحًا محدثًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.

دراسة المقترح: 

وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بايجابية انطلاقًا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وأن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.

نهب الحوثي: 

ولفت إلى أنه بالرغم من تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤ ، فأن الحكومة اليمنية لا تدخر جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية. وأكد على دعوة الحكومة اليمنية في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز. كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).”
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يبحث عن رقم استثنائي
الرياضة

الهلال يبحث عن رقم استثنائي

الرياضة
مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...
الرياضة العالمية

مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...

الرياضة العالمية
الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً
السوق

الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً

السوق
4 أعراض لاضطراب القلق العام
صحة وطب‎

4 أعراض لاضطراب القلق العام

صحة وطب‎
أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...
السعودية اليوم

أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...

السعودية اليوم
الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع
الرياضة

الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع

الرياضة
احذر من حيلة جديدة للاحتيال
السعودية اليوم

احذر من حيلة جديدة للاحتيال

السعودية اليوم
3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال
الرياضة

3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه