الحملة السعودية الشعبية تجمع 57 مليوناً

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وكشفت الشركة السعودية للشحن، عبر حسابها على “تويتر”، نقل أكثر من ٤٠٠ طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية باكستان بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال جسر جوي متواصل مكون من ١٠ رحلات استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان.
فيديو | أكثر من 57 مليونَ ريال تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان#الإخبارية pic.twitter.com/aqnmKzYRc6— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022
نقلنا في الأيام الماضية أكثر من ٤٠٠ طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية باكستان بالتنسيق مع #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة من خلال جسر جوي متواصل مكون من ١٠ رحلات استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان. pic.twitter.com/EcJxdrhIOU— Saudia Cargo | السعودية للشحن (@SaudiaCargo) October 6, 2022