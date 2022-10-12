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لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

الحملة السعودية الشعبية تجمع 57 مليوناً

2022-10-12 الساعة 1:36
الحملة السعودية الشعبية تجمع 57 مليوناً
المواطن - الرياض

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أعلنت الحملة السعودية لإغاثة الشعب الباكستاني جمع أكثر من 57 مليون ريال لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان والذين وصل عددهم لـ33 مليون شخص في 16 مقاطعة، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. وكشفت الشركة السعودية للشحن، عبر حسابها على “تويتر”، نقل أكثر من ٤٠٠ طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية باكستان بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال جسر جوي متواصل مكون من  ١٠ رحلات استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان.

انطلاق الحملة: 

وكانت انطلقت الحملة في سبتمبر الماضي، ودعا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، أهل الخير والإحسان إلى مساندة الشعب الباكستاني عبر “ساهم”، مشيرًا إلى أن منصة الملك سلمان للإغاثة الجهة المخولة لجمع التبرعات للخارج. وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن هناك رقابة شديدة تضمن بلوغ المساعدات مستحقيها في دول العالم. وبحسب وزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق في حكومة باكستان، قُتل ما لا يقل عن ألف شخص وأصيب 1,500 نتيجة هذه الكارثة الطبيعية، ونزح أكثر من 161 ألف شخص إلى مخيمات الإغاثة. وتضرر ما يقرب من 888 منشأة صحية في البلاد، منها 180 منشأة متضررة بالكامل، مما ترك الملايين من الناس يفتقرون إلى الرعاية الصحية والعلاج الطبي، كما أبلِغ عنه في العديد من المناطق المتضررة.
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