الحوثيون عرقلوا مساعي تمديد الهدنة

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية لم تفاجأ برفض الحوثيين لتمديد الهدنة. وقال في حديث لـ”العربية” و”الحدث”: إن الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة، ولم يغلبوا مصالح الشعب اليمني. تنازلات: وتابع: “لم ندخر جهدًا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. قدمنا تنازلات لتمديد الهدنة لمصلحة.. فالحكومة قدمت تنازلات كثيرة لتمديد الهدنة رغم التعنت الحوثي وتعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة”. وأضاف وزير خارجية اليمن أن “الحوثيين جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة”، مشيرًا الى أن الميليشيا لم تلتزم بالهدنة ورفضت فتح الطرق. وتابع قائلًا: “الحوثيون خرقوا الهدنة وأوقعوا ضحايا مدنيين.. رفضوا تمديد الهدنة لمصالحهم” وقال: “كلما اقتربنا من انفراجة يعرقلها.. الحكومة بذلت كافة الجهود لتمديد الهدنة لتخفيف”. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عبّر عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس الأحد.

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