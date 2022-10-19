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كدليل على الالتزام بالسلام

واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها

2022-10-19 الساعة 6:06
واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها
المواطن - واس

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مليشيا الحوثي للإفراج عن الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء الذين اعتقلهم الحوثيون قبل عام بعد الهجوم على السفارة. وطالب بلينكن، في بيان صحفي اليوم، الحوثيين بإعادة هؤلاء الموظفين إلى عائلاتهم كدليل على التزام الحوثيين بالسلام للشعب اليمني واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون.

12 محتجزًا

وأشار إلى أنه لا يزال حتى اليوم اثنا عشر موظفًا حاليًّا وسابقًا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين، ومعظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، مفيداً أن أحدهم توفي في الحجز في وقت سابق من هذا العام. وقال بلينكن: يُظهر استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين تجاهلاً صارخًا للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره، تستمر هذه الإجراءات في التشكيك في رغبة الحوثيين في عودة اليمن إلى السلام. وشدد على أن بلاده تلتزم بالدفع بإيجاد حل دائم للصراع اليمني وضمان سلامة أولئك الذين يخدمون الحكومة الأمريكية.
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