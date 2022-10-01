الخليج يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة

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وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأصفر ضغطه بكل قوة، محاولًا تسجيل الهدف الأول حتى تمكن اللاعب البرازيلي لوكاس سوزا من إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر بالدقيقة الـ91. وأصبح رصيد الخليج بعد الفوز 4 نقاط في المركز الـ11 محققًا أول انتصار له بدوري روشن السعودي. أما نادي الباطن فتلقى الهزيمة الخامسة تواليًا في الدوري ولم يحقق أي نقطة حتى الآن، في المركز الـ16 والأخير.
الخليج.. الفرحة الأولى هذا الموسم ⚽️✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
📺 شاهد هدف المباراة الوحيد ⬇️#الخليج_الباطن#SSC pic.twitter.com/wjRoSJY3gD