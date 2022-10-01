Icon

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية Icon ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم Icon ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ Icon ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
على حساب الباطن

الخليج يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة

2022-10-01 الساعة 11:49
الخليج يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

خطف فريق الخليج الفوز بصعوبة وفي الوقت القاتل على حساب نادي الباطن بهدف دون رد، في الجولة الـ5 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي. الباطن والخليج وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأصفر ضغطه بكل قوة، محاولًا تسجيل الهدف الأول حتى تمكن اللاعب البرازيلي لوكاس سوزا من إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر بالدقيقة الـ91. وأصبح رصيد الخليج بعد الفوز 4 نقاط في المركز الـ11 محققًا أول انتصار له بدوري روشن السعودي. أما نادي الباطن فتلقى الهزيمة الخامسة تواليًا في الدوري ولم يحقق أي نقطة حتى الآن، في المركز الـ16 والأخير.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يبحث عن رقم استثنائي
الرياضة

الهلال يبحث عن رقم استثنائي

الرياضة
مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...
الرياضة العالمية

مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...

الرياضة العالمية
الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً
السوق

الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً

السوق
4 أعراض لاضطراب القلق العام
صحة وطب‎

4 أعراض لاضطراب القلق العام

صحة وطب‎
أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...
السعودية اليوم

أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...

السعودية اليوم
الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع
الرياضة

الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع

الرياضة
احذر من حيلة جديدة للاحتيال
السعودية اليوم

احذر من حيلة جديدة للاحتيال

السعودية اليوم
3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال
الرياضة

3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه