الخليج يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة

الخليج.. الفرحة الأولى هذا الموسم ⚽️✅



📺 شاهد هدف المباراة الوحيد ⬇️#الخليج_الباطن#SSC pic.twitter.com/wjRoSJY3gD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

خطف فريق الخليج الفوز بصعوبة وفي الوقت القاتل على حساب نادي الباطن بهدف دون رد، في الجولة الـ5 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأصفر ضغطه بكل قوة، محاولًا تسجيل الهدف الأول حتى تمكن اللاعب البرازيلي لوكاس سوزا من إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر بالدقيقة الـ91. وأصبح رصيد الخليج بعد الفوز 4 نقاط في المركز الـ11 محققًا أول انتصار له بدوري روشن السعودي. أما نادي الباطن فتلقى الهزيمة الخامسة تواليًا في الدوري ولم يحقق أي نقطة حتى الآن، في المركز الـ16 والأخير.