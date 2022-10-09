الداخلية⁩ تستعرض جهودها في جيتكس دبي

#وزارة_الداخلية⁩ تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ"عالم أبشر لوطن آمن" .. نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس pic.twitter.com/08mVJ8DLZs — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 9, 2022

إسهامات الداخلية:

جيتكس دبي:

تشارك وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس بدبي بـ”عالم أبشر لوطن آمن”.ودعت الداخلية إلى زيارة جناح الوزارة في جيتكس دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.ويستعرض جناح الداخلية إسهاماتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي الهادف إلى تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية. وتهدف الوزارة عبر جناحها كذلك إلى تيسير وتسهيل إنجاز الخدمات الأمنية، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ويقام جيتكس دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، وتشارك فيه الداخلية للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.