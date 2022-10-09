Icon

واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon الجبير: المملكة لا تُسيس النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
عالم أبشر لوطن آمن

الداخلية⁩ تستعرض جهودها في جيتكس دبي

2022-10-09 الساعة 11:05
الداخلية⁩ تستعرض جهودها في جيتكس دبي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تشارك وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس بدبي بـ”عالم أبشر لوطن آمن”. ودعت الداخلية إلى زيارة جناح الوزارة في جيتكس دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

إسهامات الداخلية: 

ويستعرض جناح الداخلية إسهاماتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي الهادف إلى تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية. وتهدف الوزارة عبر جناحها كذلك إلى تيسير وتسهيل إنجاز الخدمات الأمنية، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جيتكس دبي: 

ويقام جيتكس دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، وتشارك فيه الداخلية للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليست النساء فقط.. نصائح للرجال لتجنب سقوط...
صحة وطب‎

ليست النساء فقط.. نصائح للرجال لتجنب سقوط...

صحة وطب‎
السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية
تقارير

السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية

تقارير
ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان
السعودية اليوم

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان

السعودية اليوم
حساب المواطن: لا يمكن إلغاء الاعتراض
حساب المواطن

حساب المواطن: لا يمكن إلغاء الاعتراض

حساب المواطن
فيروس جديد يعيش بالقردة
صحة وطب‎

فيروس جديد يعيش بالقردة

صحة وطب‎
نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في عسير 230%
السعودية اليوم

نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في عسير 230%

السعودية اليوم
توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق
آخر الاخبار

توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق

آخر الاخبار
تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير
السعودية اليوم

تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه