الداخلية⁩ تستعرض جهودها في جيتكس دبي

واتساب ينافس ميزة في Google Meet National Interest: السعودية أفضل من أمريكا حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون الجبير: المملكة لا تُسيس النفط
ودعت الداخلية إلى زيارة جناح الوزارة في جيتكس دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.
#وزارة_الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ"عالم أبشر لوطن آمن" .. نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس pic.twitter.com/08mVJ8DLZs— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 9, 2022