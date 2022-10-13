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مشاركة متميزة في جيتكس

الداخلية تستعرض أبرز الحلول لتعزيز الأمن

2022-10-13 الساعة 1:04
الداخلية تستعرض أبرز الحلول لتعزيز الأمن
المواطن - الرياض

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استعرض الأمن العام أبرز الحلول التقنية من خلال تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، والسلامة المرورية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022.  

الداخلية في جيتكس:

وشاركت القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي. وعرفت القوات الخاصة زوّار جناح وزارة الداخلية في جيتكس بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة.

أبرز الحلول التقنية:

وتحت وسم وزارة الداخلية في جيتكس، الذي رصدته “المواطن” عرفت الوزارة زوّارها بأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، ومراقبة جوية وأرضية لحماية البيئة بالمملكة.  
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