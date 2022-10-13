الداخلية تستعرض أبرز الحلول لتعزيز الأمن

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الأمن العام يستعرض أبرز الحلول التقنية من خلال تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، والسلامة المرورية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس pic.twitter.com/El4FoSfICP— الأمن العام (@security_gov) October 12, 2022