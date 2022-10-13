الداخلية تستعرض أبرز الحلول لتعزيز الأمن

الأمن العام يستعرض أبرز الحلول التقنية من خلال تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، والسلامة المرورية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس pic.twitter.com/El4FoSfICP — الأمن العام (@security_gov) October 12, 2022

الداخلية في جيتكس:

أبرز الحلول التقنية:

المواطن

استعرض الأمن العام أبرز الحلول التقنية من خلال تعزيز الأمن والحد من الجريمة بجميع أشكالها، والسلامة المرورية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022.وشاركت القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي. وعرفت القوات الخاصة زوّار جناح وزارة الداخلية في جيتكس بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة.وتحت وسم وزارة الداخلية في جيتكس، الذي رصدته “” عرفت الوزارة زوّارها بأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، ومراقبة جوية وأرضية لحماية البيئة بالمملكة.