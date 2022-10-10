الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

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وتستعرض وزارة الداخلية في أسبوع “جيتكس للتقنية 2022” أبرز خدماتها والتقنيات الحديثة، خلال الفترة 10 – 14 أكتوبر الحالي، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”.
#وزارة_الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ"عالم أبشر لوطن آمن" .. نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.#وزارة_الداخلية_في_جيتكس pic.twitter.com/08mVJ8DLZs— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 9, 2022