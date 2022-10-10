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تستعرض إسهاماتها في تعزيز الأمن

الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

2022-10-10 الساعة 11:00
الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي
المواطن - الرياض

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تشارك وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي، وتعرض من خلاله إسهاماتها في تعزيز الأمن داخل المملكة، إضافة إلى أبرز خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار. وتستعرض وزارة الداخلية في أسبوع “جيتكس للتقنية 2022” أبرز خدماتها والتقنيات الحديثة، خلال الفترة 10 – 14 أكتوبر الحالي، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”.

خمسة محاور

وتشمل مشاركة الوزارة خمسة محاور هي: أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف المحاور الخمسة إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030، إضافة إلى التعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية.  
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