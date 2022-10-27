الداخلية: نباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل الأمن

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أعلنت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة بالوزارة تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، في بيان عبر “تويتر”، أن الجهة المختصة بالوزارة باشرت التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.