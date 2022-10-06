الدعيع يتصدر قائمة عربية مميزة بالمونديال

يُعد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع هو أكثر لاعب عربي مشاركة في المباريات بتاريخ منافسات بطولة كأس العالم.
محمد الدعيع الأكثر مشاركة
ويُعتبر محمد الدعيع أكثر لاعب عربي حصولًا على عدد دقائق لعب في تاريخ بطولة كأس العالم بواقع 900 دقيقة، حيث إنه شارك في 3 نسخ من المونديال، وخاض 10 مباريات كاملة.
وشارك محمد الدعيع في 4 مباريات مع الأخضرفي كأس العالم 1994، والذي شهد تجاوز تألقه بشكل لافت في مرحلة المجموعات، ليقود السعودية للتأهل إلى دور الـ16، قبل أن يخسر المنتخب ضد السويد بنتيجة 3/1.
كما لعب محمد الدعيع 3 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 1998 التي أُقيمت في فرنسا، وخاض 3 مواجهات في مونديال 2002 في كوريا واليابان.
الأخضر في مونديال 2022
على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض عددًا من المباريات الودية القوية، أملًا في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات المونديال.