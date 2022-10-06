Icon

15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشاركته في 3 نسخ

الدعيع يتصدر قائمة عربية مميزة بالمونديال

2022-10-06 الساعة 5:13
الدعيع يتصدر قائمة عربية مميزة بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يُعد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع هو أكثر لاعب عربي مشاركة في المباريات بتاريخ منافسات بطولة كأس العالم.

محمد الدعيع الأكثر مشاركة

ويُعتبر محمد الدعيع أكثر لاعب عربي حصولًا على عدد دقائق لعب في تاريخ بطولة كأس العالم بواقع 900 دقيقة، حيث إنه شارك في 3 نسخ من المونديال، وخاض 10 مباريات كاملة.  
محمد الدعيع
حارس المنتخب السعودي
وشارك محمد الدعيع في 4 مباريات مع الأخضر في كأس العالم 1994، والذي شهد تجاوز تألقه بشكل لافت في مرحلة المجموعات، ليقود السعودية للتأهل إلى دور الـ16، قبل أن يخسر المنتخب ضد السويد بنتيجة 3/1. كما لعب محمد الدعيع 3 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 1998 التي أُقيمت في فرنسا، وخاض 3 مواجهات في مونديال 2002 في كوريا واليابان.
محمد الدعيع
حارس المنتخب السعودي

الأخضر في مونديال 2022

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك. ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض عددًا من المباريات الودية القوية، أملًا في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات المونديال.
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه