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تليها مكة والأحساء وحفر الباطن

الدمام الأعلى حرارة بـ39 مئوية

2022-10-22 الساعة 11:30
الدمام الأعلى حرارة بـ39 مئوية
المواطن-الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل الدمام  أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

وكشف المركز في تقريره لدرجات الحرارة الكبرى اليوم، أن الدمام سجّلت 39 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والأحساء وحفر الباطن 38 درجة مئوية، ثم المدينة المنوّرة وجدة 37 درجة مئوية، وكل من جازان والعلا ورفحاء والخرج 36 مئوية، فيما سجّلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع 35 درجة.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 12 درجة مئوية، تليها الطائف ونجران 14 درجة، ثم الباحة وبيشة 15 درجة، وحائل 16 مئوية، فيما سجّلت بريدة وطريف والقريات 17 مئوية.

وسجّلت عرعر وينبع والدمام والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%

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