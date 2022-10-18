الدوام الشتوي بمدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل

تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأحد القادم، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها. ويبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع, فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.