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الدوري السعودي الإلكتروني 2022 يعود بنسخته الثانية

2022-10-04 الساعة 5:59
الدوري السعودي الإلكتروني 2022 يعود بنسخته الثانية
المواطن - الرياض

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2022م يوم الخميس القادم 6 أكتوبر 2022م الموافق 10 ربيع الأول 1444.

الدوري السعودي الإلكتروني

وتقام في النسخة الثانية للدوري السعودي الإلكتروني نفس الرياضات الإلكترونية في النسخة الأولى وهي: Pubg mobile  و Call Of Duty و VALORANT و OVERWATCH و Rocket League  و R6S و League Of Legend وتأتي البداية مع رياضة R6S الإلكترونية، وسيقام الدوري السعودي الإلكتروني – قمة المنافسة السعودية – في المدينة الإعلامية في مدينة الرياض . وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان: الدوري السعودي الإلكتروني هي المنصة التي تساهم بإخراج محترفين سعوديين ينافسون في كبرى المحافل الدولية ويرفعون راية المملكة فيها. وأضاف: طابع الاستمرارية التي يتسم بها الدوري السعودي الإلكتروني يساهم بزيادة احترافية الأندية الإلكترونية المحلية ولاعبيها ويجعلهم يرفعون من مهاراتهم.

النسخة الثانية

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام ويتقابل بطل النسخة الأولى وبطل النسخة الثانية في كل رياضة إلكترونية في نهاية العام لتحديد بطل العام سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لاستمرارية المنافسات المحلية والاعتلاء باللاعبين السعوديين وتقديم تجربة تمكنهم من الوصول لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية. ولمزيد من التفاصيل ومشاهدة المباريات يمكنكم زيارة صفحات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي؛ تويتر: Saudieleagues تويتش: Saudieleagues  الدوري السعودي الإلكتروني
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