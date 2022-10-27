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يعتمد عليهما رينارد بشكل أساسي

الدوسري والشهري سلاحا الأخضر بمونديال 2022

2022-10-27 الساعة 7:07
الدوسري والشهري سلاحا الأخضر بمونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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تعول الجماهير كثيرًا على تألق ثنائي فريق الهلال، سالم الدوسري وصالح الشهري مع الأخضر، أملًا في الظهور بشكل مميز في نهائيات كأس العالم 2022.

تألق الدوسري والشهري

ويعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل أساسي على الدوسري والشهري في مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويُقدمان مستوى مميزًا، حيث إنهما في صدارة هدافي الأخضر تحت قيادته.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

ويُعد سالم الدوسري أكثر لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تسجيلًا خلال فترة رينارد برصيد 9 أهداف بينهم 3 من ركلات جزاء، بالتساوي مع الشهري، الذي تمكن من إحراز هدفين من ركلتي جزاء.

وعاد سالم الدوسري للمشاركة مع الأخضر، بعد اكتمال جاهزيته عقب غيابه لخضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية، فيما فرض صالح الشهري نفسه على التشكيل بعد ابتعاده لعدة أشهر، لإصابته بقطع في وتر القدم.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

استعدادات الأخضر

على الجانب الآخر، تعادل الأخضر مع ألبانيا بالأمس على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج المنتخب السعودي الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة هندوراس، مساء يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي، وستكون بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، لفرض مزيد من السرية على الاستعدادات المونديالية.

كأس العالم - الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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