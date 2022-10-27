الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه المصري

ارتفعت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف.

الدولار أمام الجنيه:

وسجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكثر من 20 جنيهًا للشراء وللبيع.

ويعتبر ذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ قرار تحرير الصرف فى 2016، وقرار تحرير السعر في مارس الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

الإقراض والإيداع

وذكر المركزي، في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وأضاف البيان: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.

معدلات التضخم

واجتمعت لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، بعد اجتماعها السابق في 22 سبتمبر الماضي، حيث تناقش اللجنة تطورات أهم القضايا التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعدلات التضخم، وذلك من خلال تقرير معد بعناية، يقدمه رئيس قطاع السياسة النقدية.

ويلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم من خلال معدلات سعر الفائدة والأدوات النقدية الأخرى، الأمر الذي يساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي المصري.