الديمقراطيون يهددون الأمن القومي

قالت صحيفة Concord Monitor الأمريكية، إن الحزب الديمقراطي الحاكم يهدد الأمن القومي لأمريكا؛ بسبب أفعال الرئيس جو بايدن الأخيرة.

وتابع تقرير الصحيفة التي تأسست في 1864: عاد الرئيس بايدن لأعماله السياسية المثيرة للجدل مرة أخرى، حيث أذن بإطلاق 15 مليون برميل نفط من مخزون النفط الاستراتيجي البالغ الأهمية.

الديمقراطيون يخططون لمصالحهم

وأضاف: ما يفعله بايدن حاليًا هو حيلة يقوم بها قبل بدء الانتخابات النصفية؛ للحصول على الفضل في خفض أسعار الغاز في المضخة، لكن احتياطي البترول الاستراتيجي موجود لتزويد جيشنا بالوقود الذي يحتاجه للدفاع عن بلدنا من الهجوم، وليس خفض الأسعار في المضخة.

واستطرد: علينا أن نوقف الديمقراطيين عن سن سياسات تمنحهم القوة السياسية على حساب مواطنينا وعلى حساب الأمن والاقتصاد المستقر أيضًا.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية: يقوم بايدن بإطلاق المخزون الاستراتيجي في حين أن كل ما يتعين على الديمقراطيين فعله هو إزالة اللوائح التقييدية التي فرضوها على صناعة الوقود الأحفوري لدينا لإنتاج المزيد من النفط والغاز المحلي وتوفير فرص عمل لعمال البترول الأمريكيين لدينا.

وأردف: ستعوض هذه الاستراتيجية عن خفض أوبك لإنتاج النفط، لكن للأسف، فإن الرئيس الأمريكي يستمع لتقارير واشنطن بوست ونيويورك تايمز وCNN وNBC، وهذه الصحف والشبكات نفسها كانت لتتخذ موقفًا شديد الصرامة إذا قام رئيس جمهوري بما يقوم به بايدن حاليًا، وهذا هو تمامًا تعريف الكيل بمكيالين.

واختتم التقرير قائلًا: علينا إعادة السلطة السياسية للشعب وليس لمؤسسات الصحافة التابعة للديمقراطيين.