الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.6 دولار للأونصة، بحسب “رويترز”.

الدولار:

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8%، أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.