الذهب يسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع

تحركت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار كبير.

تراجع الذهب

وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولارًا للأونصة.

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولارًا للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولارًا للأونصة.

استقرار الدولار

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2 بالمئة.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولارًا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولارًا للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولارًا للأونصة.