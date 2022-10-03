الرئيس الأوكراني: أنا ممتن للأمير محمد بن سلمان

الرئيس الأوكراني يشكر ولي العهد السعودي بعد تبادل الأسرى

#العربية pic.twitter.com/MekneNq1xq — العربية (@AlArabiya) October 3, 2022

وساطة ولي العهد

حرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على توجيه الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.وصرح زيلينسكي في مقابلة خاصة مع موقع “عرب نيوز”: “أقول مجددًا إن روسيا لم تكن تريد تسليمنا الرعايا الأجانب لتفادي إظهار الانتصارات والمكاسب السياسية التي حققتها أوكرانيا”. وأضاف الرئيس الأوكراني: “أود أن أتوجه بالشكر إلى السعودية على هذه الجهود، كانت المحاولة الأخيرة جيدة جدًا، تمكنا من إعادة أكثر من 205 أشخاص مقيمين ورعايا بلدان أخرى، وتمكنا من خلال السعودية من تبادل عدد من المواطنين الأميركيين والبريطانيين والكرواتيين والمغاربة والسويديين، وبالتالي كانت مبادرة جيدة نظرًا للعلاقات التي يمتلكها ولي العهد مع روسيا، وكانت فرص النجاح مرتفعة، وأنا ممتن جدًا له على هذه النتيجة الرائعة”.وبفضل وساطة ولي العهد في الأزمة الروسية الأوكرانية، أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأمريكا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، ولاقت وساطة سموه إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.