الرائد ينجو من فخ العدالة بثنائية

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الرائد يقلب الطاولة بثنائية البركاوي وتفاريس⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الرائد_العدالة#SSC pic.twitter.com/w6hD4GrTFj