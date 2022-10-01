الرائد ينجو من فخ العدالة بثنائية

الرائد يقلب الطاولة بثنائية البركاوي وتفاريس⚽️🔥



📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الرائد_العدالة#SSC pic.twitter.com/w6hD4GrTFj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

الرائد يعود:

حقق نادي الرائد فوزًا ثمينًا على نادي العدالة بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس كان المبادر بالتسجيل لفريق العدالة محرزًا الهدف الأول من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة والثلاثين.وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح رائد التحدي في إحراز هدفين عبر اللاعب المغربي كريم البركاوي والرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقتين الـ63 والـ72 على الترتيب. وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد رائد التحدي 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العدالة عند نقطة واحدة في المركز الـ15 “قبل الأخير”.