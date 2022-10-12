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في رالي القصيم 2022

الراجحي والخريف يتصدران فئة السيارات والدرّاجات النارية

2022-10-12 الساعة 10:42
الراجحي والخريف يتصدران فئة السيارات والدرّاجات النارية
المواطن - الرياض

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استحوذَ الثلاثي السعودي يزيد الراجحي وياسر الخريف وهيثم التويجري على صدارة فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات “كوادز”، وذلك في المرحلة الخاصة الاستعراضية لرالي القصيم 2022، التي أُقيمت في منتزه بريدة الوطني، عصر اليوم الأربعاء.

رقم يزيد الراجحي:

سجل الراجحي وملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس أسرع وقت في المرحلة الخاصة الاستعراضية بطول 6.22 كيلومترات، في سيارته تويوتا “هايلوكس – أوفردرايف”، متقدِّمًا بفارق 1:12 دقيقة عن أقرب مُنافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال. وسجَّل السائق السعودي محمد التويجري ثالث أسرع توقيت ف فئة السيارات، وأكمل السائقان السعوديان خالد الفريحي والمشنّا الشمري قائمة الخمسة الأوائل. تفوق الدرّاج السعودي ياسر الخريف على مواطنيه مشعل الغنيم وعبدالحليم المُغيرة في مُنافسات فئة الدرّاجات النارية. في حين حسمَ الدرّاج السعودي هيثم التويجري المنافسة على تسجيل أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية ربُاعية العجلات “كواد”. سجَّل الدرّاج الأُسترالي مارتن تشالمرز أسرع الأوقات من بين غير السعوديين، إذ يُقيم في دولة قطر ويُشارك برخصة تسابق قطرية، سجَّل الدرّاج الإماراتي حمدان العلي توقيتًا مطابقًا لتوقيت مارتن. أنهى السائق السعودي أحمد الشقاوي المرحلة الخاصة في المركز السادس في الترتيب العام المؤقت للسيارات، والأول في فئة سيارات الرالي من الإنتاج التجاري “تي 2″، وأنهى مواطنه صالح السيف المرحلة في المركز التاسع في الترتيب العام، والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3” في سيارة كان – أم، في حين سجَّل سعيد الموري أسرع توقيت في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري “تي 4”. رالي القصيم - يزيد الراجحي جديرٌ بالذكر أن الأوقات احتُسِبتَ بمضاعفتها ستّ مرّات، من أجل رفع التنافسية في المرحلة الخاصة الاستعراضية القصيرة. اجتازت 30 سيارة، و18 دراجة نارية عادية، وأربع درّاجات نارية رُباعية العجلات “كوادز” جميع إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني التي سبقت انطلاقة الرالي، وحصلوا على التصريح اللازم للمشاركة في الحدث الذي يمتد لثلاثة أيام. خاضَت السيارات المرحلة الافتتاحية بترتيبٍ عكسي، حيث انطلق يزيد أخيرًا في فئة السيارات، وانطلق السائق السعودي إبراهيم المهنّا أخيرًا في الإجمال، حيث يُشارك في فئة الشاحنات “تي 5” في شاحنة مرسيدس – يونيموغ. يُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تنظيم رالي القصيم وبحضور رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وبالتعاون مع وزارة الرياضية، وبالشراكة مع عبداللطيف جميل تويوتا. في وقت يُقام الحدث تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم. رالي القصيم - يزيد الراجحي تبدأ غدًّا، الخميس، المُنافسات الحقيقية للرالي، وذلك بخوض المرحلة الخاصة الأولى، في مسارٍ يمتدُ عبر المنطقة الصحراوية غربي وشمالي بريدة. وذلك بمرحلة وصل طولها 43 كيلومترًا وصولًا إلى الشميسة، تبدأ بعدها المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت مسافتها 185 كيلومترًا، يليها مرحلة وصل طولها 58 كيلومترًا باتجاه مركز الصيانة.  
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