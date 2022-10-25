الرميان: الكربون الطوعي أحد أهم الأسواق في العالم

قال محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان، إن سوق الكربون الطوعي أحد أهم الأسواق في العالم.

وأضاف الرميان، خلال أعمال ‎مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم في ‎الرياض، أن صندوق الاستثمارات يعتبر أول صندوق سيادي يصدر أول سند يسمى بسندات الخضراء، وأقمنا أول استثمار من نوعه في قطاع الكربون الطوعي.

الانفتاح لخلق آفاق وفرص جديدة

وتابع الرميان “نحن كمستثمرين ورواد أعمال نحتاج شركاء في هذا المجال، ولا بد أن نكون منفتحين على الابتكار لخلق آفاق وفرص جديدة”.

انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمارات

وانطلقت النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، اليوم الثلاثاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام.

وتشهد فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مشاركة المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.