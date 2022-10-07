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مقدم من سيرك دو سوليه الأربعاء المقبل

الرياض تستقبل عرض أوفو الترفيهي

2022-10-07 الساعة 12:27
الرياض تستقبل عرض أوفو الترفيهي
المواطن - الرياض

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ عن استضافة العاصمة الرياض عرض “أوفو” من سيرك “دو سوليه”، والذي يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، ويستمر حتى 3 ديسمبر من العام الجاري، ويأتي العرض بتنظيم من الهيئة، وذلك في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

قصة عرض أوفو

وتدور قصة عرض “أوفو”، الذي يتميز بالجاذبية والمتعة والإبهار، حول قصة مجتمع الحشرات، التي شعرت بالانزعاج عند وصول بيضة غامضة بداخلها كائن غريب إلى موطنها، وكيف تتعامل معها، حيث يجسد فنانون استعراضيون دور الحشرات. ويعد عرض “أوفو” تجربةً مثيرةً، من خلال عرض الألعاب البهلوانية التي تسلط الضوء على الشخصيات والقدرات الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، فضلًا عن كشفها عن جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه وحيويته. ويعمل في العرض الذي شاهده 7 ملايين شخص في 26 دولة مختلفة، نحو 100 شخص من 25 جنسية، من بينهم 52 مؤديًا استعراضيًا على المسرح، يقدمون خلاله استعراضات جوية مبهرة على أنغام موسيقى من أمريكا الجنوبية. ويُقدّم العرض على مدى 5 أيام في الأسبوع، بدءًا من الثلاثاء وحتى السبت، حيث ستكون بداية العرض يومي الثلاثاء والأربعاء الساعة الـ 8:00 مساءً، فيما يبدأ في الـ 4:00 عصرًا أيام الخميس والجمعة والسبت. الرياض تستقبل عرض أوفو الترفيهي - المواطن
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