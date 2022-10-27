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نقطة ارتكاز للأحداث

الرياض مركز صناعة الإعلام

2022-10-27 الساعة 12:10
الرياض مركز صناعة الإعلام
المواطن - الرياض

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صرح رئيس اتحاد المنتجين العرب، إبراهيم أبوذكري، بأن الرياض أصبحت علامة مميزة في صناعة الإعلام، موضحًا أن قرار نقل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من تونس إلى الرياض كان مفاجئًا لنا جميعًا.

الوجوه الإعلامية

وأشار أبوذكري، في حديثه على هامش فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقام في الرياض، إلى أن الرياض أصبحت من أكثر العواصم العربي استقطابًا للوجوه الإعلامية.

وأضاف أن الرياض أصبحت نقطة ارتكاز للكثير من الأحداث العالمية الثقافية والفنية والرياضية أيضًا.

احتفاء بالنجوم

يحتفي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 في الرياض، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية المقامة بعدد من ضيوف الشرف من نجوم الإعلام والفن؛ تقديرًا لمسيرتهم الحافلة في إثراء الوجدان العربي بالأعمال المميزة، وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 120 شركة إنتاج وإعلام وإعلان.

أبرز المكرمين

ومن ضمن المكرمين في المهرجان: المذيع مصطفى الآغا، والممثلة المصرية يسرا، وزميلتها الممثلة المصرية سوسن بدر، والممثل السوري عبدالمنعم عمايري، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والممثلة ومقدمة البرامج التونسية وجهة الجندوبي، والممثلة العراقية شذى سالم، والفنانة الصومالية آمنة عبدوله معو، والممثلة المصرية نادية الجندي، والممثل المصري كريم فهمي، والممثل المصري سيد رجب، والممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثلة السعودية مريم الغامدي.

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