الريال يفشل في تكرار رقمه التاريخي

فشل الريال في تحقيق رقم تاريخي بمسيرته، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

فوز لايبزيج

وحل الريال ضيفًا على لايبزيج بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الألماني في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط، علمًا بأنه ضمن التأهل رسميًا.

توقف رقم الريال

وجاءت خسارة الريال بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال آخر 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل مرتين فقط، محققًا بذلك ثاني أفضل انطلاقة في تاريخه بعد موسم 1928/ 1929.

وتُعد أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في موسم 1928/ 1929، حينما نجح في تحقيق 15 انتصارًا وتعادل مرة واحدة.

وعانى الريال من غيابات عديدة ومؤثرة خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومن أبرزهم؛ كريم بنزيما، لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي، ورغم ذلك ضمن التأهل، إلا أنه لم يحسم صدارة المجموعة حتى الآن.