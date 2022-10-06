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فيها الأمطار الأهم في السنة

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

2022-10-06 الساعة 1:29
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
المواطن - الرياض

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قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق: إن الـ 78 يومًا القادمة، هي الألطف في السنة، 13 يوم من آخر سهيل، و52 يومًا من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية.

بداية الشتاء الفعلي:

وأضاف الزعاق: “أنه بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي، ويتزامن ذلك مع دخول المربعانية في 3 ديسمبر والشتاء الفعلي معناه برد بالليل والنهار”. وتابع د. خالد الزعاق “أن الأمطار التي تهطل خلال الـ 78 يومًا القادمة، هي الأمطار الأهم في السنة؛ لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية”.
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