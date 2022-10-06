الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

بقي 58 يوماً على الشتاء الفعلي:

ويتزامن ذلك مع دخول المربعانية في 3 ديسمبر

والشتاء الفعلي معناه برد بالليل والنهار

pic.twitter.com/lQvRz6S32C — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 5, 2022

بداية الشتاء الفعلي:

قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق: إن الـ 78 يومًا القادمة، هي الألطف في السنة، 13 يوم من آخر سهيل، و52 يومًا من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية.وأضاف الزعاق: “أنه بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي، ويتزامن ذلك مع دخول المربعانية في 3 ديسمبر والشتاء الفعلي معناه برد بالليل والنهار”. وتابع د. خالد الزعاق “أن الأمطار التي تهطل خلال الـ 78 يومًا القادمة، هي الأمطار الأهم في السنة؛ لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية”.