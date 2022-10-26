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الزعاق: ربيع الآخر لا يخلو من نسمات برد

2022-10-26 الساعة 10:38
الزعاق: ربيع الآخر لا يخلو من نسمات برد
المواطن - الرياض

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية د. خالد الزعاق: إن شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، وسمي ربيعًا لأنه يقع في موسم الخريف، مضيفًا أن العرب القدماء سموا موسم الخريف ربيعًا، والربيع صيفًا، والصيف قيظًا.

وأضاف: “كانت أسماء الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها، فربيع الأول والآخر يدل على الخريف، وجمادى الأولى والأخرى يدل على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض، أي شدة حرارتها”.

نسمات برد

وتابع د. خالد الزعاق أن أيام شهر ربيع الآخر معتدلة، وهي من ألطف أيام السنة، لكنها لا تخلو من نسمات برد، بين آنٍ وآخر.

وقال: إن الشتاء الفعلي يزحف الآن على دول الخليج من شمال العراق وبلاد الشام، وبعد 40 يومًا يدخل الشتاء الفعلي، وعلامة ذلك ترعرع “نجوم السماك” وظهورها بوضوح.

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