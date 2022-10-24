الزعاق يتوقع زيادة كسوفات الشمس

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الفلك والطقس، أمس الأحد: إن حوادث الكسوف والخسوف من الظواهر الطبيعية التي تتكرر بشكل دوري كل 18 سنة تقريبًا.

في السنوات القادمة :

ستتكرر علينا حوادث كسوفات الشمس لأننا نقترب من خط العقدتين التابعة للدورة الكسوفية والتي مدتها 18 سنة تقريباً

pic.twitter.com/EuUGjNSP8i — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 23, 2022

وأوضح الزعاق في فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه على مستوى الكرة الأرضية تتكرر من 4 لـ 5 كسوفات للشمس و2 لـ 3 خسوفات القمر.

كسوف بالمملكة

ومن المنتظر أن تشهد سماء المملكة كسوفًا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن كسوف الشمس المنتظر سيُشاهد في مختلف مناطق المملكة دون استثناء وبنسب تُعتبر جيدة ما بين 20%- 40% بحسب المنطقة.

ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء؛ ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض، حيث تختلف المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر؛ لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريًّا، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجمًا من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.