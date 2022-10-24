Icon

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتكرر بشكل دوري كل 18 سنة

الزعاق يتوقع زيادة كسوفات الشمس

2022-10-24 الساعة 1:36
الزعاق يتوقع زيادة كسوفات الشمس
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الفلك والطقس، أمس الأحد: إن حوادث الكسوف والخسوف من الظواهر الطبيعية التي تتكرر بشكل دوري كل 18 سنة تقريبًا.

وأوضح الزعاق في فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه على مستوى الكرة الأرضية تتكرر من 4 لـ 5 كسوفات للشمس و2 لـ 3 خسوفات القمر.

كسوف بالمملكة

ومن المنتظر أن تشهد سماء المملكة كسوفًا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن كسوف الشمس المنتظر سيُشاهد في مختلف مناطق المملكة دون استثناء وبنسب تُعتبر جيدة ما بين 20%- 40% بحسب المنطقة.

ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء؛ ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض، حيث تختلف المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر؛ لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريًّا، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجمًا من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • alotaibi

    لا يزعاق الكسوف والخسوف ليست امور طبيعية بل هي والله انذار للعباد وينك عن الاية (ومانرسل بالأيات الأ تخويفا) لايعود العباد الى ربهم وباب التوبة مفتوح ويتوب الله على من تاب

إقرأ المزيد

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء
صحة وطب‎

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء

صحة وطب‎
تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية
آخر الاخبار

تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية

آخر الاخبار
نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال
الرياضة العالمية

نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال

الرياضة العالمية
نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم
غرائب

نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم

غرائب
ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً
السوق

ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً

السوق
اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف
السعودية اليوم

اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف

السعودية اليوم
خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد
السعودية اليوم

خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد

السعودية اليوم
صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل
السعودية اليوم

صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه