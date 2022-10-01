السجن عامين لناشر فيديو انتحار طالب بالجزائر

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، غضبًا واسعًا، إذ وثق محاولة انتحار طالب في مدرسة إعدادية. نجا من الموت وأظهر الفيديو طالبًا لم يتخط 14 عامًا وقد نجا من الموت خلال محاولته الانتحار بحي سوريكال في ضاحية باب الزوار قرب العاصمة الجزائرية. غضب الجزائريين وقد أغضب الفيديو العديد من الجزائريين، الذين طالبوا السلطات بالتصدي لانتشار مثل هذه اللقطات التي قد تدفع الأطفال إلى تقليد فاعلها، وطلبت النيابة العامة في الجزائر بالسجن لناشر المقطع. السجن عامين وبالفعل دفع عنصر من الدفاع المدني شارك الفيديو على الشبكات الاجتماعية، الثمن بالسجن لمدة عامين، حيث طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، إنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق المتهم وسداد غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري. وشملت لائحة الاتهامات التي وجهت إلى عنصر الدفاع المدني: “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص”. وقد انتشر مقطع الفيديو يوم الأحد الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتعافى الطفل بعد مكوثه في العناية المركزة أسبوعًا كاملًا.

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