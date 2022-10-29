السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر

تصدرت من جديد قصة دفع رجل تركي زوجته في يونيو 2018 من منحدر حتى يتمكن من الحصول على أموال التأمين على حياتها بقيمة 25 ألف دولار، بعد التقاط صور معها، وذلك بهدف خداع شركة التأمين والحصول مبلغ التأمين ضد الحوادث من خلال وثيقة كان الزوج قد استخرجها لزوجته قبل الحادث.

وقضت المحكمة على هاكان أيسال 41 عامًا بالسجن 30 عامًا، بعد أن أدين بدفع سمرا أيسال 32 عامًا الحامل في شهرها السابع، إلى منحدر في وادي الفراشة في مدينة موغلا جنوب البلاد، ما أدى لوفاتها في الحال.

تفاصيل الواقعة:

وتعود تفاصيل الواقعة، لـ 2018 عندما استدرج هاكان زوجته التي كانت تخشى المرتفعات، إلى حافة المنحدر البالغ ارتفاعه 304 أمتار بحجة التقاط سيلفي، غير أنه دفعها بعد ذلك.

وهذا الأسبوع، حاول الطعن على الحكم مدعيًا أنه كان مضطربًا عقليًا، لكنّ الأطباء من قسم التخصص الرابع للطب الشرعي رفضوا مزاعمه، وحُكم عليه بالسجن 30 عامًا على الأقل قبل النظر في إطلاق سراحه.

وخطط الزوج لقتل زوجته أولاً عن طريق إخراج تأمين ضد الحوادث نيابة عنها قبل وقت قصير من الجريمة، حيث يصل مبلغ التأمين إلى نحو 50 ألف دولار، وكان الزوج كما يبدو يخطط لصرفه بصفته المستفيد.

وكشفت التحريات حول الواقعة أن هاكان جلس مع زوجته لثلاث ساعات على المنحدر حتى يتمكن من التأكد من خلوه وأن لا أحد يراقبه، وبمجرد أن أدرك أنهما وحدهما، تعمد دفعها إلى الهاوية، بينما كانت الزوجة حاملاً في الشهر السابع وقت الحادث.

كما بينت التحريات أن أيسال قد طالب بدفع التأمين بعد فترة قصيرة من وفاة زوجته، ولكن البوليصة رفضت عندما تم الكشف عن سياق التحقيق.

في المقابل، نفى الزوج التخطيط لقتل زوجته والاستفادة من بوليصة التأمين.