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السديس: الملك سلمان يبني دولة عصرية

2022-10-17 الساعة 1:55
السديس: الملك سلمان يبني دولة عصرية
المواطن - الرياض

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أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح مجلس الشورى أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأضاف السديس أن الملك سلمان يعزز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم: {وشاورهم في الأمر}، وتتخذ المملكة من هذا قولًا فصلًا، وعملًا في سياساتها وتحقيقًا لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ، بأنه امتداد لنهج المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وهو الدستور الذي التزم به أيضًا الملوك المتعاقبون- رحمهم الله- واستمر في نفس النهج خادم الحرمين الشريفين.

التأكيد على ركائز الحكم:

وتابع الرئيس العام أن خادم الحرمين الشريفين جسد في كلمته ركائز الحكم في هذه البلاد المباركة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وبناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته.

خدمة الحرمين:

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين عكس في كلمته حرص هذه البلاد المباركة على خدمة الحرمين الشريفين، منذ تأسيسها والاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، والعمل على إنجاز المشروعات التي تضمن التيسير والسلامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

معانٍ جليلة:

وأشاد الرئيس العام، بالخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة بمجلس الشورى وما تضمنه من معانٍ جليلة أصلت لمنهج الدولة ودستورها المستمد من كتاب الله والشريعة الغراء.

تطبيق مبدأ الشورى:

وشدد السديس على أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يجسد منهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة، وحتى هذا العهد الزاهر الميون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تطبيق مبدأ الشورى وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمسك المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

مكانة المملكة:

كما أكد أن الخطاب جاء ليؤكد مكانة المملكة عربيًّا وإسلاميًّا وعالميًّا وما تمثله من دور محوري في إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن الملك سلمان أكد أن دولتنا أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وهذا جعلها تبلغ بين الأمم مكانة عليا ورفيعة نفتخر بها جميعًا قيادة وشعبًا. وفي ختام حديثه، رفع السديس أكف الضراعة إلى الله- عز وجل- أن يبارك في جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن يجعلها عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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