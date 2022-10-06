السديس لوكالة التفويج: ابذلوا أقصى الجهود

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الريادي لوكالة التفويج وإدارة الحشود في الرئاسة، في تفويج وإدارة الحشود، وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن التي تمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ووطني ولا تقبل إلا أن يكون العمل مميزًا وفق أعلى المعايير. جولة تفقدية: جاء ذلك خلال تفقد السديس أعمال الوكالة بحضور وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس أسامة بن منصور الحجيلي. وذكر الرئيس العام أن خطط التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام يتم تنفيذها على أيدِ شباب وفتيات سعوديين مميزين ومؤهلين تأهيلاً عالياً أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم ولله الحمد والمنة. تعاون مثمر: ونوه بالتعاون المثمر والتكاتف والتناغم الذي تتم به خطط التفويج بين الرئاسة والقطاعات ذات العلاقة.