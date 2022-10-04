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2030 تدعم تطوير مراكز حضرية في المملكة

السديس: ولي العهد حريص على تحسين جودة الحياة

2022-10-04 الساعة 1:19
السديس: ولي العهد حريص على تحسين جودة الحياة
المواطن - الرياض

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ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إطلاق، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الشركة “داون تاون السعودية”، والتي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.

التنمية في جميع أنحاء المملكة

وقال الرئيس العام إن سمو ولي العهد -حفظه الله- حريص على تعزيز التنمية في جميع أنحاء هذه البلاد المباركة كون هذه المشاريع المباركة تؤكد حرص سموه – على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 في كافة مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

الاهتمام بالإنسان السعودي

وتابع قائلاً “إن سمو ولي العهد – حفظه الله – أعطى جلّ اهتمامه بالإنسان وبتوفير المزيد من الفرص للسكان في كافة أرجاء المملكة من خلال خلق فرص العمل والتدريب والتنمية بما يتناسب مع طموحات وتطلعات المواطن في كل مكان. وفي الختام سأل الرئيس العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ويسدده ويوفقه .. داعيًا الله أن يوفق سمو ولي العهد ويعينه وينصره، ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.
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