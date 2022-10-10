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أصبحت أحد أكثر الأسواق تطورًا

السعودية الوجهة الأفضل لرجال الأعمال

2022-10-10 الساعة 8:45
السعودية الوجهة الأفضل لرجال الأعمال
المواطن - الرياض

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أصبحت السعودية أحد أكثر الأسواق تطورًا وديناميكية في العالم، ومحطة جذب لعدد من الشركات العقارية، فيما تعد شركة “روشن” الأداة التنفيذية لعدد من المشروعات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” العقارية، ديفيد جروفر، لمجلة “كونستراكشن وويك” المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، في حوار منشور، اليوم الاثنين، عن كيفية تمثيل الشركة لجيل جديد من الشركات السعودية التي تشهد التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ريادة الأعمال:

وأوضح ديفيد: “ربما لم يكن هناك وقت أفضل لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية مما هو عليه الآن”. وأضاف: “منذ وصولي إلى المملكة قبل عامين فقط، رأيت السرعة التي يأخذ بها هذا البلد مكانته الاقتصادية عالميًّا، عبر تقديم مجموعة من الأهداف الطموحة لدعم رؤية 2030. ونتيجة لذلك، فإن السعودية أصبحت اليوم أحد أكثر الأسواق تطورًا وديناميكية في العالم ومحطة جذب لعدد من الشركات العقارية”. وقال المدير التنفيذي للشركة، إنه منذ عام 2021 حتى عام 2022، تم الاعتراف بشركة “روشن” كواحدة من أفضل 10 شركات في المملكة وفقًا لاستطلاع حول “أفضل أماكن العمل”، مضيفًا: “هذا ليس إنجازًا سهلًا بالنسبة لشركة ناشئة”.

أفضل بيئة عمل:

وحصدت “روشن” الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، اعتماد منظمة “أفضل الأماكن للعمل” كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة. وجرى تصنيف الشركة نتيجة لجهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع، وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين، من خلال عملية تقييم شاملة أظهرت نتائجها أن “روشن” واحدة من أكثر بيئات العمل جاذبية في المملكة. وشمل المسح استطلاعًا لحجم رضا الموظفين عن فريق القيادة، وتعزيز ثقافة المشاركة بين الموظفين وثقافة العمل بروح الفريق، إضافة إلى قياس آراء الموظفين تجاه المزايا الوظيفية وتركيز “روشن” على المبادرات الاجتماعية.

جيل جديد:

وتمثل شركة “روشن” جيلًا جديدًا من الشركات السعودية التي تحصل على أقصى استفادة من موظفيها، وتستثمر في قوتها العاملة وتضمن أن يكون المسار الوظيفي الـمُرضي مفتوحًا أمام الجميع. وتعد “روشن” شركة تطوير عقاري وطنية وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتهدف “روشن” إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، وستعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقارية نتيجة الطلب المتزايد على قطاع الإسكان في المملكة، إلى جانب المساهمة في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70% خلال الأعوام الـ10 المقبلة، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

سرعة الإصلاحات:

تعتمد البلاد على قطاعي البناء والعقارات في تنفيذ عدد من الإصلاحات للنظام البيئي، بداية من إنتاج الخرسانة إلى تركيب أنظمة الري الذكية. ووفقًا لرؤية المملكة 2030، يتمثل دور “روشن” في إنشاء مشروعات جديدة على نطاق واسع في جميع الأنحاء، ومن بينها منطقة الرياض، ومنطقة العروس في جدة، والخرج في المنطقة الوسطى، والهفوف والقطيف في المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية في مكة المكرمة وأبها، وتضم هذه المناطق مشاريع جديدة تم تفعيلها مؤخرًا، وسيجري تسليمها خلال السنوات القليلة المقبلة. هناك أيضًا تغييرات اجتماعية وثقافية كبيرة تحدث في المملكة تسهل جذب شركات جديدة من أجل تنظيم مجموعة متزايدة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، ويتمثل دور “روشن” في دعم هذه التغييرات ورفع جودة الحياة من أجل كل السعوديين، على حد تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “روشن”. على مدار العام الماضي، ظهرت “روشن” كراعٍ وداعم، لأحداث أصبحت رمزًا للتحولات الجديدة التي تشهدها المملكة، ومن أبرزها موسم الرياض الذي يعد العرض الثقافي الأضخم، وسباق الفورمولا1، وماراثون الرياض، والحفلات الموسيقية لعدد من نجوم الغناء في العالم العربي.
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