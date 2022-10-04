السعودية الوجهة المثلى للألعاب الآسيوية الشتوية 2029

وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الثلاثاء، عن فوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ41.
ووقع عقود استضافة الدورة، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، بجانب الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي، راجا راندير سينغ.
تروجينا وجهة مثالية
وكانت السعودية تقدمت في شهر أغسطس الماضي بطلب من أجل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا، التي تُعد الوجهة السياحة الجبلية العالمية في مدينة نيوم.
وتشهد منافسات النسخة الجديدة مشاركة أكثر من 32 دولة آسيوية، بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها؛ لتكون الدولة الأولى في غرب القارة التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
وانضمت المملكة إلى الدول التي استضافت هذا الحدث القاري من قبل، وهم؛ اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان بداية من عام 1986.
وصرح ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عندما أطلق مشروع “تروجينا – نيوم”، بأنه يهدف لإعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عن طريق منظومة سياحية صديقة للبيئة، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وستُشكل تروجينا إضافة مهمة للمشاريع السياحية، نظرًا للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق السعودية، وفق الرؤى العصرية المتقدمة، وتُصبح حديث وسائل الإعلام القارية والعالمية بعد فوزها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.