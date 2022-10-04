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تُقام في غرب القارة للمرة الأولى

السعودية الوجهة المثلى للألعاب الآسيوية الشتوية 2029

2022-10-04 الساعة 4:48
السعودية الوجهة المثلى للألعاب الآسيوية الشتوية 2029
المواطن - مروة نبيل

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فاز ملف “تروجينا 2029” في نيوم بالسعودية رسميًا باستضافة منافسات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.  

فوز السعودية باستضافة البطولة

وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الثلاثاء، عن فوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ41. ووقع عقود استضافة الدورة، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، بجانب الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي، راجا راندير سينغ.
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في السعودية 2
بعد توقيع العقود – المصدر @saudiolympic

تروجينا وجهة مثالية

وكانت السعودية تقدمت في شهر أغسطس الماضي بطلب من أجل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا، التي تُعد الوجهة السياحة الجبلية العالمية في مدينة نيوم. وتشهد منافسات النسخة الجديدة مشاركة أكثر من 32 دولة آسيوية، بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها؛ لتكون الدولة الأولى في غرب القارة التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في السعودية 2
الإعلان عن استضافة السعودية للدورة – المصدر @saudiolympic
وانضمت المملكة إلى الدول التي استضافت هذا الحدث القاري من قبل، وهم؛ اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان بداية من عام 1986. وصرح ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عندما أطلق مشروع “تروجينا – نيوم”، بأنه يهدف لإعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عن طريق منظومة سياحية صديقة للبيئة، وفقًا لرؤية المملكة 2030. وستُشكل تروجينا إضافة مهمة للمشاريع السياحية، نظرًا للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق السعودية، وفق الرؤى العصرية المتقدمة، وتُصبح حديث وسائل الإعلام القارية والعالمية بعد فوزها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
وزير الرياضة يوقع استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية
جانب من مراسم توقيع العقود – المصدر @saudiolympic
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