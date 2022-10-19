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جددت موقفها الثابت تجاه فلسطين

السعودية ترحب بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

2022-10-19 الساعة 1:38
السعودية ترحب بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
المواطن - واس

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عبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل.

تسوية عادلة:

وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

موقف ثابت:

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.
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