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السعودية تشارك في إكسبو 2025 أوساكا

2022-10-26 الساعة 2:25
السعودية تشارك في إكسبو 2025 أوساكا
المواطن - الرياض

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أعلنت المملكة عن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا الذي تنظمه اليابان، وذلك بعد توقيع اتفاقية المشاركة على هامش اجتماع التخطيط الدولي الأول (IPM) لمعرض إكسبو 2025، الذي عُقد اليوم في أوساكا باليابان.

عرض التراث:

وستعمل المملكة من خلال مشاركتها في إكسبو 2025 أوساكا، على عرض تراثها وثقافتها، وإبداعاتها وابتكاراتها الفنية والثقافية والمجتمعية، ومواصلة ما حققته من نجاح عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، والذي أثمر عن تتويج الجناح بجائزة أفضل جناح مشارك، واستقباله لما يقارب الـ 5 ملايين زائر – بما يعادل 24٪ من إجمالي الزيارات إلى إكسبو 2020.

ويأتي إكسبو 2025 أوساكا من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الشعوب بمختلف ثقافاتها واهتماماتها تحت شعار عالمي “ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، وذلك بهدف رفع مستوى الحوار والتبادل العالميين. وسيبحث المعرض الدولي سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في إطار ثلاثة محاور فرعية تشمل: ضمان استدامة الحياة، وتحسين الحياة، وتعزيز الحياة عبر التواصل.

تعاون عالمي:

وتُترجم مشاركة المملكة في إكسبو 2025 أوساكا التزامها بالتعاون العالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب ما تُتيحه المشاركة من خلق فرص كبيرة للتعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية لبناء عالم أفضل للجميع.
وبدأت علاقة المملكة بمعرض إكسبو منذ العام 1958 حين شاركت في إكسبو بروكسل.

كما تقدّمت رسميًا في سبتمبر الماضي بملفها لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، وسوف يتم انتخاب الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في نوفمبر 2023.

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