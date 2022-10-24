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السعودية قد تكتفي ذاتيًّا من الأرز بشرط

2022-10-24 الساعة 10:09
السعودية قد تكتفي ذاتيًّا من الأرز بشرط
المواطن - الرياض

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شدد المهندس يوسف بندقجي، الباحث المتخصص في زراعة الأرز، على إمكانية التوسع في زراعة محاصيل الأرز في المملكة بكل أنواعه.

زراعة كافة أنواع الأرز

أكد بندقجي، في مقابلة مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن المملكة لديها الخبرة الكافية والمواد اللازمة لزراعة كافة أنواع الأرز، بل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراده.

دعم

لفت الباحث المتخصص في زراعة الأرز، أنه يحتاج إلى دعم من الدولة، ويمكن أن يعمل وينتج ويساهم في دخل قومي للمملكة.

اكتفاء ذاتي

أوضح بندقجي، أن بعض أنواع الأرز التي يتم استيرادها أو الحصول عليها من الخارج، بها مواد بلاستيكية، ومواد أخرى، فضلًا عن بعص الدول التي بها مشاكل فيضانات، وبعض الدول التي تعاني من المشاكل السياسية فتمسكت بمحاصيلها الزراعية، لذلك يجب أن نفكر في حلول لنستطيع التغلب على هذه المشاكل ونحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

أكد بندقجي أن المملكة لديها مساحات كثيرة لزراعة الأرز، والقمح، والشعير، وكذلك بعض النباتات النادرة، والنباتات الدوائية والعطرية وغيرها.

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