السعودية محور التوازن النفطي للاقتصاد العالمي

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لــ #العربية: الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الأول للمملكة.. وحريصون على دعم العلاقات معها pic.twitter.com/A57jE7lIN5— العربية (@AlArabiya) October 11, 2022
وأضاف لقناة العربية، يوم أمس الثلاثاء: إن قرار منظمة أوبك+ اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء، وتابع: إن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وإنها تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.
#وزير_الخارجية_السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان لـ #العربية: قرار #أوبك_بلس "اقتصادي بحت" وتم اتخاذه بالإجماع بناء على التوقعات بأن أسواق #النفط مقبلة على فائض كبير#الأسواق_العربية pic.twitter.com/t1QesCwGTQ— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 12, 2022
#وزير_الخارجية_السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان رداً على طرح NOPEC#:— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 12, 2022
– عندما انخفضت الأسعار بحدة كانت هناك طلبات من الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس للمملكة و #أوبك لدعم استقرار أسواق #النفط
– في سوق الغاز حيث لا إدارة شبيهة بأوبك ارتفعت الأسعار أضعافاً#الأسواق_العربية pic.twitter.com/EDqpGYxLiK