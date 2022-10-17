السعودية والهند مرشحتان لاستضافة أمم آسيا 2027

أوضح البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السعودية والهند مرشحتان لاستضافة كأس أمم آسيا 2027.
أمم آسيا 2027
وكانت قطر مع السعودية والهند للمنافسة على استضافة البطولة بعد 5 سنوات من الآن، لكن قطر انسحبت بعد أن فازت بتنظيم بطولة الأمم الآسيوية نسخة العام المقبل بعد انسحاب الصين.
وقال سلمان بن إبراهيم في تصريحات لقناة ” الكأس” القطرية: ” من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم، نحن لدينا ملفا استضافة مميزان، وأنا واثق تمامًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيقوم بتمكين ووضع أساسات البطولة، كي يقوم مستضيف نسخة عام 2027 بالبناء عليها.”
وكانت الصين انسحبت من تنظيم كأس الأمم الآسيوية بسبب التداعيات التي عانت منها نتيجة جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي.
جدير بالذكر أن قطر سوف تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية ودول الشرق الأوسط حيث تنطلق البطولة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
وكان المنتخب القطري آخر المتوجين بكأس الأمم الآسيوية في عام 2019 بعد الفوز على منتخب اليابان باللقاء النهائي.