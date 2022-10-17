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بعد انسحاب قطر لتنظيمها أمم آسيا 2023

السعودية والهند مرشحتان لاستضافة أمم آسيا 2027

2022-10-17 الساعة 3:47
السعودية والهند مرشحتان لاستضافة أمم آسيا 2027
المواطن - محمد سمعه

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أوضح البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السعودية والهند مرشحتان لاستضافة كأس أمم آسيا 2027.

أمم آسيا 2027

وكانت قطر مع السعودية والهند للمنافسة على استضافة البطولة بعد 5 سنوات من الآن، لكن قطر انسحبت بعد أن فازت بتنظيم بطولة الأمم الآسيوية نسخة العام المقبل بعد انسحاب الصين. كأس آسيا وقال سلمان بن إبراهيم في تصريحات لقناة ” الكأس” القطرية: ” من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم، نحن لدينا ملفا استضافة مميزان، وأنا واثق تمامًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيقوم بتمكين ووضع أساسات البطولة، كي يقوم مستضيف نسخة عام 2027 بالبناء عليها.” وكانت الصين انسحبت من تنظيم كأس الأمم الآسيوية بسبب التداعيات التي عانت منها نتيجة جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي. جدير بالذكر أن قطر سوف تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية ودول الشرق الأوسط حيث تنطلق البطولة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وكان المنتخب القطري آخر المتوجين بكأس الأمم الآسيوية في عام 2019 بعد الفوز على منتخب اليابان باللقاء النهائي.
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