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جددوا العزم على مواصلة البناء والتنمية

السعوديون في ذكرى البيعة : على العهد والولاء ماضون

2022-10-29 الساعة 11:03
السعوديون في ذكرى البيعة : على العهد والولاء ماضون
المواطن - الرياض

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أعرب المواطنون عن فخرهم وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثامنة للبيعة.

وأكد المواطنون أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، معربين عن فخرهم بالعز والتقدم الذي شهدته المملكة على يد القيادة الحكيمة، معلنين السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إنجازات القيادة

وأعرب العديد من المغردين، عن سعادتهم بما تحقق من إنجازات في 8 أعوام في عهد خادم الحرمين الشريفين، هذا العهد الزاخر بالإنجازات في جميع المجالات، إذ شهدت المملكة تقدمًا وتحولات نوعية في ظل القيادة الحكيمة التي تعمل على نهضة ورفعة البلاد.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة يتبارى فيها المواطنون على تأكيد معاني الولاء والتضامن والاصطفاف خلف القيادة  ومواصلة بذل الجهود والمشاركة في البناء والتنمية، حيث قال أحد المغردين: “نؤكد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه للمملكة وشعبها”.

ذكرى البيعة

وأضاف آخر: ”

في ذكرى البيعة معك في كل عام

أنت والدنا ولا فينا يتيم

للوطن درع وللدين الحسام

ولفت آخر: “على العهد والولاء ماضون، وبالعزم نسارع معك للمجد والعلياء”.

ذخر للوطن

وقال مواطن آخر: “ثمانية أعوام من الإنجاز.. من التقدم.. من التطور.. نجدد الولاء على السمع والطاعة والوفاء لخادم الحرمين الشريفين”.

ودعا المواطنون، الله عز وجل، بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يكونوا ذخرًا للوطن دائمًا، فقالت مغردة: “الله يديم عليك الصحة والعافية يا ملكنا الغالي”، وأشار آخر: “دمت لنا عزًّا وفخرًا.. ربي يحفظك ويرعاك”.

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