متطلبات السفر برًا من السعودية إلى قطر

نشر حساب حاضرين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، تفاصيل ومتطلبات الرحلات البرية وكيفية السفر برًّا من السعودية إلى قطر لحضور مونديال قطر 2022.

كيف تروح من السعودية إلى المونديال بالسيارة؟ 🏆🚘

تعرّف على تفاصيل ومتطلبات الرحلات البرية ابتداءً من ١ نوفمبر 🗓️#حاضرين pic.twitter.com/uhA3lIhGmJ — حاضرين (@HereForYou_SA) October 31, 2022

1 نوفمبر

نشر حساب حاضرين على تويتر: “كيف تروح من السعودية إلى المونديال بالسيارة؟ تعرف على تفاصيل ومتطلبات الرحلات البرية ابتداءً من 1 نوفمبر”.

وأوصى الحساب المسافرين عند الذهاب أي رحلة برية إلى قطر الاحتفاظ ببطاقة هيا الخاصة بالمسافر وجواز السفر.

المنتخب السعودي

يشارك المنتخب السعودي الأخضر في نهائيات مونديال قطر 2022، والذي يقام خلال 20 يومًا.