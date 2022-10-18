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دعا المجتمع الدولي لعزل هذا النظام

السلمي لقائد الحرس الثوري: تاريخكم حالك السواد

2022-10-18 الساعة 12:25
السلمي لقائد الحرس الثوري: تاريخكم حالك السواد
المواطن - الرياض

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علق رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيراني، محمد السلمي، على تصريحات حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني المعادية للمملكة والتهديد الصريح.

تحريض وإرهاب:

وقال السلمي في سلسلة تغريدات له عبر تويتر: تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني المعادية للمملكة والتي تظهر بجلاء حقيقة النظام يجب أن تكون دليلاً جديداً يؤكد أن إيران لا تسعى سوى إلى التدخل بالشؤون الداخلية للدول والتحريض ودعم الإرهاب والطائفية وتصدير الأزمة الداخلية في ظل المطالب الشعبية العادلة حاليًا بإيران. وشدد على أن السياسة السعودية واضحة وجلية ولا ترغب في التدخل في الشأن الداخلي الإيراني وليس هذا جزءاً من سياسة الرياض، حيث تتجنب المملكة كل وسائل وأساليب الاستفزاز الإيراني الرامية للفت الأنظار بعيداً عن ما يواجه النظام الإيراني من تحديات داخلية واللعب على العدو الخارجي المتربص.

تاريخ حالك السواد:

وأردف: في المقابل، من المؤكد أن السعودية تأخذ التهديدات المباشرة التي أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني على محمل الجد لا سيما أن تاريخ النظام الإيراني حالك السواد في مجال محاولة استهداف الدول الأخرى، وعليه تستمر السعودية في تفكيك وإفشال كل المحاولات التخريبية الإيرانية. وختم رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيراني بالقول: إن هذه التصريحات دليل جديد للمجتمع الدولي بحقيقة النظام الإيراني وعليه يجب العمل على عزل هذا النظام دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وتوحيد الجهود للتصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة وخارجها والعمل على إيقاف البرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.
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